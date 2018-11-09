Аристарх Венес вызывает Дьявола и общается с мертвыми в новом сериале ТВ-3

Премьера мистического триллера "Охотник за призраками. Документалист" состоится 16 августа.

С 16 августа в эфире телеканала ТВ-3 выйдет новый мистический сериал "Охотник за призраками. Документалист". Режиссером проекта стал Илья Куликов ("Чернобыль: Зона отчуждения", "Аванпост", "Перевал Дятлова" и др.). Главную роль исполнил Аристарх Венес.

По сюжету, режиссер-документалист Евгений Морозов решается снять кино, которое взорвет интернет. Он собирает группу, состоящую из сценариста Дарьи и оператора Егора. Остается выбрать только тему. Остановившись на исследовании сверхъестественного, документалист даже не подозревает во что втянул своих друзей.

Сам Аристарх Венес считает, что заигрывать с темными силами – очень плохая идея. Он уверен, что в мире есть такие вещи, которые не может объяснить ни религия, ни наука.

У меня в жизни несколько раз случались истории, которые я не могу объяснить никак, кроме как вмешательством потусторонних сил. И "Охотник за призраками" меня даже пугает в том смысле, что он как будто про меня: мои проблемы со сном, мои мысли, которые я нигде не высказывал – это все там. Аристарх Венес

Сериал состоит из восьми серий. Первые семь покажут работу документалиста над главным фильмом в его жизни, восьмая – собственная сам фильм.

Кроме Аристарха Венеса в "Охотнике за призраками" также снялись Маргарита Аброськина (сценарист Дарья), Михаил Филиппов (оператор Егор) и др.

Фото, видео: пресс-служба ТВ-3