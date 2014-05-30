Пять актёров из Санкт-Петербурга, которые появятся в новом комедийном сериале "Стой! Не то мама будет гадать" на ТВ-3

23 октября в 19:30 на телеканале ТВ-3 стартует показ новой мистической комедии "Стой! Не то мама будет гадать" с Ингой Оболдиной в главной роли. Этот сериал расскажет историю справедливого полицейского Артема Быстрова (Михаил Кремер), который давно определился со своим жизненным путем: он решил бороться со злом и ловить опасных преступников.

Каждое дело Артема – опасное испытание, для которого ему нужно включать свою логику и собираться духом. Ничто не мешало герою с головой погружаться в работу: Быстров был холостяком и привык жить один. Но все в его жизни резко изменится, когда из Екатеринбурга к нему приедет мама…

Роль мамы в комедии исполнила популярная российская актриса Инга Оболдина, известная зрителям по картинам "Мистер Нокаут" и "Мама-детектив". Ее героиня в мистическом сериале "Стой! Не то мама будет гадать", Татьяна, иногда путает заботу о сыне с гиперопекой, отчего долго не давала ему спокойной жизни. Но больше всего окружающих в ней пугало ее увлечение эзотерикой и экстрасенсорикой. Правда Татьяне не удалось убедить своих клиентов в том, что она обладает магическим даром. Из-за этого ей пришлось буквально бежать из города и прятаться в однокомнатной квартире сына-полицейского. Теперь женщина будет помогать Артему расследовать преступления и неожиданно для всех откроет в себе настоящие способности ясновидящей.

В сериале "Стой! Не то мама будет гадать" также снялась целая группа актеров из Санкт-Петербурга. Их роли в проекте стали в основном эпизодическими, но несмотря на это, каждая из них получилась очень яркой и эмоциональной.

Сегодня мы подробнее расскажем вам об этих актёрах, их любимом городе Санкт-Петербурге и о процессе съемок "Стой! Не то мама будет гадать".

Мария Мамлеева

Актриса Мария Мамлеева родилась и до 20-ти лет прожила в Санкт-Петербурге. Она часто возвращается в родной город, где может прийти в любимые места, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями:

У меня есть в Питере любимое место: это ступеньки под Дворцовым мостом, спуск к Неве. Очень люблю это место, потому что в теплое время года, лет, наверное, с 14-ти, мы приходили туда с друзьями и сидели, смотрели на разводные мосты. Приходили и с подружками поболтать про мальчиков, и с мальчиками на свидания. В целом, когда мне грустно или у меня какое-то задумчивое настроение, то я иду туда, если я нахожусь в Петербурге. Мария Мамлеева, актриса

В картине "Стой! Не то мама будет гадать" Мария исполнила роль скандальной и очень эксцентричной актрисы. Девушка признается, что характер героини и ее поведение в реальной жизни совсем не совпадают, но несмотря на это, на съемках не возникло никаких проблем:

На съемках мне больше всего запомнилась прекрасная команда и теплые взаимоотношения внутри нее. Также у меня были замечательные партнеры, обстановка была очень приятной и располагающей, и было время подготовиться, познакомиться со всеми. Еще была чудесная погода, лето, мы снимали в парке-лесополосе и оттуда правда не хотелось уходить! Мария Мамлеева, актриса

Наталья Чурикова

Героиня Натальи Чуриковой в сериале "Стой! Не то мама будет гадать" – замужняя женщина, которая живет прекрасной жизнью. Но порой все ее заботы сводятся к поиску мистики в бытовых вещах. Женщина уверена, что все вокруг пронизано магией.

Несмотря на то, что Наталье пришлось испытать новый опыт на съемках и работать не только с людьми, но и с собаками в особенных погодных условиях, атмосфера, царившая на площадке, подарила ей только положительные эмоции:

Конечно, мне запомнились прекрасная атмосфера на съемках и режиссёр картины Гузэль Киреева, которая подобрала себе такую команду и создала такую атмосферу на площадке, что было ощущение, что актер пришел не на работу, а в гости в большую и дружную семью, занимающуюся любимым делом. Наталья Чурикова, актриса

Как и своя героиня в сериале "Стой! Не то мама будет гадать" сама Наталья Чурикова также верит в мистику. Актриса признается, что думать о существовании потусторонних сил она начала еще в детстве, а самым энергетически наполненным местом в Санкт-Петербурге она считает Летний Сад:

Это связано с детством. Мы часто ходили с мамой гулять в Летний сад, когда мне было где-то пять лет, и на каждой прогулке мама мне рассказывала одну легенду про скульптуру. Мне казалось, что они оживали у меня на глазах, особенно "Двуликий Янус". Когда мы от него отходили, то я всегда оборачивалась, а он мне подмигивал. Наталья Чурикова, актириса

И до сих пор, в трудные минуты жизни, я замечаю, что в небе облако принимает его облик, а неожиданный прохожий вдруг становится похож на Януса. Всегда полуулыбка этой статуи появляется в тот момент, когда я на грани отчаяния. Она возвращает меня в счастливое детство".

Анастасия Серегина

В картине "Стой! Не то мама будет гадать" Анастасия Серегина сыграла роль потерянного и одинокого ребенка Алисы, в жизни которой не осталось ни одного близкого человека. Героиня Серегиной мечтала скрыться от своей матери и брата, найти свой собственный путь и навсегда забыть о старой семье. Актриса признается, что для нее эта роль стала настоящей проверкой на прочность, потому что в реальной жизни Анастасия очень близка и дружна со своими родными. Девушке приходилось испытывать новые для себя эмоции, чтобы переждать все переживания своей юной героини:

Самым сложным для меня оказались слëзы, я и в жизни редко плачу, а тут огромное количество людей, камеры, ответственность перед всей командой и зрителем. Но думаю, я справилась. У нас была потрясающая съёмочная команда, я благодарна каждому! Мне очень много помогали и подсказывали, как лучше сделать, встать, повернуть руку, и это было очень важно для меня. Спасибо! Анастасия Серегина, актриса

Анастасия Серегина живет в Санкт-Петербурге и считает этот город самым прекрасным на земле. Актриса любит его площади, архитектуру и пригород, но признается, что по-настоящему счастлива только рядом с морем:

Мой укромный уголок рядом с Жемчужным пляжем, там недалеко есть яхт-клуб, и на рассвете я люблю наблюдать, как спускаются на воду парусники и отправляются в путь. Анастасия Серегина, актриса

Сергей Кореньков

О сериале "Стой! Не то мама будет гадать" петербургский актер Сергей Кореньков вспоминает с особым теплом. В проекте он исполнил небольшую эпизодическую роль, но это не помешало Сергею получить достаточно приятных впечатлений:

Все было очень здорово! Была прекрасная команда, прекрасные условия! Все прошло отлично! Браво! Сергей Кореньков, актер

Особенное место в сердце Сергея Коренькова занимает его родной город Санкт-Петербург. Именно там он чувствует покой, гармонию и умиротворение. Город на Неве дает ему жизненные силы и вдохновение:

Я родился под Петербургом, в городе Гатчина, и всю жизнь живу в самом Санкт-Петербурге. Когда я уезжаю из дома, даже на несколько недель, то, вернувшись, я чувствую себя не просто на своем месте, я чувствую свою душу. Петербург – это мой воздух, это мое сердце, я не могу жить без него, это лучший город на земле! Сейчас я живу в самом центре, на Васильевском острове, поэтому мне очень тяжело сказать, какое место там – мое любимое. Мною любим весь Петербург, и я несказанно этому рад! Сергей Кореньков, актер

Кристина Январева

В сериале "Стой! Не то мама будет гадать" актриса Кристина Январева исполнила роль молодой девушки с трагичной судьбой. Ее героиня потеряла свою сестру и долго не могла с этим смириться. Такое потрясение заставило девушку начать собственное расследование.

Когда будущая актриса училась в пятом классе, ее семья переехала в Санкт-Петербург. Теперь Кристина считает это место своей настоящей Родиной. Город на Неве воспитал девушку, дал ей мощный толчок к развитию, подарил многие надежды и мечты:

Санкт-Петербург – это мой любимый город, место моего взросления и становления. Я закончила там школу, институт. Я люблю весь центр Санкт-Петербурга, Черную речку, Сенную, Гостиный двор, улицу Невского проспекта. Набережная Васильевского острова – вообще мое родное место, там находится мой институт. Дворцовая площадь, набережная, наши каналы, реки, мосты, чудесные белые ночи! Кристина Январева, актриса

Посмотреть, какой же получилась мистическая картина с участием целых пяти актеров из Санкт-Петербурга, вы сможете уже совсем скоро! Включайте ТВ-3 23 октября в 19:30 и наслаждайтесь новым комедийным сериалом "Стой! Не то мама будет гадать"!

Фото: ТВ-3