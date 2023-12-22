Вышел трейлер комедии "Манюня: Приключения в Москве"

Премьера в России состоится 30 мая.

Компания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер комедийного фильма "Манюня: Приключения в Москве". Режиссером картины выступил Денис Гуляр.

Сюжет продолжит историю приключений героини романа писательницы Наринэ Абгарян. Манюня с двумя подругами и бабушкой отправляются на каникулы в Москву. В столице они встретят таинственного давнего знакомого, а также столкнутся с новыми приключениями и загадками.

В главных ролях сыграли Евгений Петросян, Екатерина Темнова, Джульетта Степанян, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и другие. Премьера в России состоится 30 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Асфальтовые джунгли".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат