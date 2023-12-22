Вышел трейлер комедии "Манюня: Приключения в Москве"

Компания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер комедийного фильма "Манюня: Приключения в Москве". Режиссером картины выступил Денис Гуляр.
Сюжет продолжит историю приключений героини романа писательницы Наринэ Абгарян. Манюня с двумя подругами и бабушкой отправляются на каникулы в Москву. В столице они встретят таинственного давнего знакомого, а также столкнутся с новыми приключениями и загадками.
В главных ролях сыграли Евгений Петросян, Екатерина Темнова, Джульетта Степанян, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и другие. Премьера в России состоится 30 мая.
Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Асфальтовые джунгли".
Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат
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