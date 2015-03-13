ТВ-3 устроил экскурсию по мистическим местам Петербурга перед премьерой сериала "Крестоносцы"

Детективный проект с элементами мистики можно будет увидеть на телеканале ТВ-3 с 7 апреля.

Телеканал "ТВ-3 Санкт-Петербург" 3 апреля провёл закрытую автобусную экскурсию "Всё не то, чем кажется" для представителей СМИ и блогеров по мистическим местам центра Петербурга. Мероприятие состоялось в преддвери премьеры сериала "Крестоносцы", действие которого происходит не только в Северной столице, но также и в Кронштадте, на Карельском перешейке. Участники встречи отправились в атмосферное путешествие по локациям нагего города, окутанным легендами, городскими мифами и необъяснимыми совпадениями — такими же, как в новом детективном сериале с элементами мистики, который стартует 7 апреля в 17 часов вечера на ТВ-3. Главным героем истории стал опытный следователь Константин Крестоносцев, которого играет актер Денис Васильев. Речь идет о скептике, твердо уверенном в том, что любое преступление можно объяснить с логическкой точки зрения. В его команде также работает психолог Маша (Екатерина Домашенко) и судмедэксперт Морозов (Александр Кононец). Последний убежден в существовании потустороннего. В какой-то момент даже железная логика Крестоносцева даёт сбой, когда новое расследование не поддается ни одному рациональному объяснению. В результате чем глубже герои погружаются в дело, тем больше остирается грань между реальностью и мистикой.

Маршрут экскурсии от ТВ-3 был составлен известным петербургским экскурсоводом Дмитрием Гамалия. Участники события посетили улицы, мосты и набережные — от Смольного собора до Замковой улицы, от египетских сфинксов на Университетской набережной до Поцелуева моста. Каждая остановка сопровождалась историей, в которой мистика соседствует с фактами, а легенды — с архивными данными. Можно вспомнить миф о кикиморе, якобы способной затопить Петербург, который стал поводом обсудить реальные наводнения, а тень Павла I в старинных отелях — поговорить о загадочных обстоятельствах гибели императора.

Петербург — город, в котором мифы легко переплетаются с реальностью. Иногда кажется, что ты просто проходишь мимо фасада, а на самом деле — проходишь сквозь века. Мне нравится не просто пугать легендами, а искать, откуда они растут. Потому что за каждой мистической историей всегда стоит человек. И, как в "Крестоносцах", правда может оказаться неожиданнее вымысла. Дмитрий Гамалия, экскурсовод и автор маршрута

Слушатели "Радио Метро" с 31 марта по 7 апреля смогут принять участие в розыгрыше билетов на экскурсию "Всё не то, чем кажется": мистический Петербург с ТВ-3", которая состоится 9 апреля. Для этого нужно будет дать правильные ответы на вопросы посюжетам, произошедшим с Шерлоком Холмсом, Эркюлем Пуаро и другими известными детективами.

Актриса Екатерина Домашенко: "Каждые съемки в Петербурге - радостные".

Фото: Piter.tv