Актриса Екатерина Домашенко: "Каждые съемки в Петербурге - радостные"

Новый сериал «Блонды» на ТВ-3 расскажет о работе секретного спецотдела для раскрытия особо сложных преступлений в Петербурге. Екатерина Домашенко

Екатерина, вы сами любите жанр детектив? Если да, какие книги, фильмы или сериалы можете порекомендовать к просмотру?

Если я одна дома, я не стану смотреть детектив. Я очень впечатлительная, поэтому после серии хорошего детектива мне нужно проверить все шкафы, чтобы в них никто не прятался. И желательно не засыпать в полной темноте, а то вдруг… Но когда я дома с кем-то, я скорее всего выберу к просмотру именно детектив. Как это работает - не знаю.

Конечно, первые два сезона "Бандитского Петербурга" - это первое, что приходит в голову. Великолепный сценарий, время, актеры. "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона" с Ливановым в роли Шерлока! "Ликвидация", однозначно!

Каковы были ваши ожидания перед съемками сериала "Блонды"? Как вы готовились?

У меня было мало времени с момента утверждения до съемок, поэтому первым делом я поехала на репетицию сцены драки (там мы познакомились с Аней Богомоловой, драка была с ее героиней). Аня - невероятная! Я увидела как она работает, и немного испугалась - с драками у меня не очень еще с института. Поняла, что нужно что-то срочно делать.

Приехала к родителям, показала видео с тренировки сестре, ей 11 лет. Она выучила движения и мы несколько дней тренировались в ее свободное время, за что ей огромное спасибо!

Посмотрела пару фильмов, где есть женские драки, пересматривала сцены с боем по несколько раз, набралась смелости и поехала сниматься.

Как проходил кастинг в "Блонды"? Какие были особенности кастинга?

Я не помню кастинга, помню только первую примерку с Полиной (художник по костюму). Она принесла кучу черных стильных вещей - я подумала ого! Вот это образ получается!

Помню еще как подбирали с Олей (художник по гриму) оттенок помады. Почему-то долго не могли найти тот самый.

Расскажите о вашей героине?

На данный момент Катя - моя любимая роль. По крайней мере, одна из любимых это точно. Она сильная, закрытая, смелая. Мне было бы интересно посмотреть на нее при других обстоятельствах - я знаю какая она в работе, но как она будет раскрываться, например, дома, или на свидании - это очень интересно. Я уверена, что за всей ее закрытостью, силой, смелостью, за всем этим кроется нежная и ранимая девушка, которая спрятана и ждет возможности раскрыться. Быть может, с чьей-то помощью.

В каких проектах в ближайшее время зрители вас могут увидеть? о чем уже можно рассказать?

В ближайшее время меня можно будет увидеть в сериале Крестоносцы. Недавно вышли "Спецкоры". Там я играю журналистку, которая работает в бюро NRM в Стамбуле.

Петербург ваш родной город? С какими чувствами проходят съемки в родном городе для вас?

Да, я родилась в Санкт-Петербурге, училась здесь, здесь и живу. Каждые съемки здесь - радостные. Но я в целом очень люблю свою работу, поэтому, скорее, здесь первостепенны сами съемки, а не место их проведения. Хотя, конечно, город у нас потрясающий и сниматься в нем одно удовольствие.

Если бы Петербург был фильмом или сериалом, то каким?

Это точно был бы фильм о любви. Фильм или сериал, не важно. В нем было бы много серых и бежевых оттенков, желтые листья и дожди. Без них никуда. Героиня бы всегда забывала зонтик, а герой в конце фильма обязательно подарил бы ей дождевик.

Вы часто бываете в Петербурге? Есть ли в этом городе у вас любимые места? Люди? Особенные воспоминания?

Как я уже сказала, я живу в Петербурге, поэтому в основном я именно здесь. Любимое место - двор дома, в котором я выросла. Я часто прихожу туда, сижу на скамейке и смотрю в окна, в которых прошло мое детство. Находится дом на Кавалергардской улице, а прямо за поворотом - Смольный.

Фото: ТВ-3; Театр Поколений