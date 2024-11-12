  1. Главная
60 школьных столовых и пищеблоков планируется обновить в Ленобласти до 2030 года
Сегодня, 15:47
В Ленинградской области до 2030 года по региональной программе планируется обновить 60 школьных столовых и пищеблоков. Об этом рассказали в правительстве 47 региона.

С 1 сентября ещё 12 школ Ленинградской области открыли двери современных пищеблоков, а за последние годы мы обновили свыше сотни объектов, и работа продолжится. Такая системная работа позволяет не только улучшить качество питания, но и формировать у школьников культуру здорового образа жизни.

Вероника Реброва, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

Свои двери для учеников 1 сентября открыла общеобразовательная школа №8 в городе Мурино Ленинградской области.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти

