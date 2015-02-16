Индивидуальное меню для детей с диагнозами вводят в школах и садах Петербурга

Петербургские школы начинают готовить по медрекомендациям для детей с непереносимостью.

В Петербурге детям с подтвержденной непереносимостью отдельных продуктов будут формировать индивидуальное меню в образовательных учреждениях, об этом сообщила вице-губернатор Наталья Чечина в прямом эфире tvspb.ru.

Чечина пояснила, что специальное питание вводится на основании рекомендаций врача, где перечислены запрещенные и допустимые продукты. Эти данные передаются в детский сад или школу, после чего ребенку организуют питание, соответствующее медицинским показаниям.

Она подчеркнула, что при отсутствии медицинского заключения учреждения не смогут учитывать индивидуальные потребности ребенка. Также вице-губернатор напомнила, что 230 многодетных семей Петербурга уже получили федеральную выплату до одного миллиона рублей за 2025 год, а перечисления начались в начале ноября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут расширить использование маткапитала на покупку мебели и техники.

Фото: Piter.TV