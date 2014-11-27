"Вегас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли, обыграв "Колорадо"

Встреча завершилась со счетом 6:3.

В четверг, 10 июня, в Парадайзе прошла встреча "Вегас Голден Найтс" и "Колорадо Эвеланш". В результате "Вегас" одержал победу со счетом 6:3.

Команда победителей вышла в полуфинал Кудка Стэнли.

"Вегас" в полуфинале сыграют с "Монреаль Канадиенс", а также им предстоит встретиться с "Тампа Бэй Лайтнинг" и "Нью-Йорк Айлендерс".

Ранее мы писали, что футбольный клуб "Зенит" вновь пытается выкупить трансфер полузащитника ЦСКА Николы Влашича. За игрока предлагают 25 млн евро.

Видео: PRO Hockey