"Зенит" готовит предложение ЦСКА по трансферу Влашича

Петербуржцы готовы выкупить трансфер за 25 миллионов евро.

Футбольный клуб "Зенит" вновь пытается выкупить трансфер полузащитника ЦСКА Николы Влашича, передает издание "Спорт-Экспресс".

За 23-летнего игрока предлагают 25 миллионов евро. Контракт футболиста с армейцами действует до конца лета 2024 года. В прошлом года сине-бело-голубые предлагали аналогичную сумму, однако тогда в ЦСКА отказались.

В прошлом сезоне молодой футболист сыграл в 34 матчах, забил 12 голов и совершил 6 результативных передач.

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