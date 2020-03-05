Медведев проиграл Циципасу в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Игра длилась 2 часа и 19 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев уступил спортсмену из Греции Стефаносу Циципасу в четвертьфинале "Ролан Гаррос". Об этом пишет "РИА Новости".

Игра длилась 2 часа и 19 минут. Медведев уступил Циципасу со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7.

В последнем сете российский спортсмен подал с руки, но грек оказался готов к этому и завершил игру. После матча Медведев назвал свой выбор подачи тактическим ходом, который не удалось осуществить должным образом. На пресс-конференции после игры Циципас назвал это "ударом миллениала".

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Циципас сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Ранее российскую теннисистку задержали в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше.

Видео: YT / Roland Garros