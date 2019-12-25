Российскую теннисистку задержали в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше

Яну Сизикову подозревают в договорном матче в рамках турнира "Роллан Гаррос".

Правоохранительные органы Франции задержали в Париже российскую теннисистку Яну Сизикову. Как сообщает издание Parisien, спортсменку подозревают у умышленном проигрыше игры на турнире "Роллан Гаррос".

Сизикову задержали в четверг вечером на выходе с сеанса массажа после окончания женского парного матча первого круга. В нем девушка вместе с Екатериной Александровой выступала против Айлы Томлянович и Сторм Сандерс.

Россиянку поместили под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции. Местные СМИ сообщают, что в гостиничном номере теннисистки прошли обыски.

Ранее сообщалось, что французская прокуратура заинтересовалась матчем на "Роллан Гаррос" с участием Сизиковой в прошлом октябре. Правоохранители подозревают, что игра была договорной. Речь идет о матче первого круга женского парного разряда, который россиянка провела на Porte d"Auteuil с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Андреи Миту и Патриции Марии.

Ранее мы сообщали, что теннисист Медведев вышел в третий раунд "Ролан Гаррос"

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