Теннисист Медведев вышел в третий раунд "Ролан Гаррос"

Его следующим противником станет американец Райли Опелка.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в столице страны. Об этом пишет "РИА Новости".

25-летний россиянин обыграл в последнем матче спортсмена из Соединенных Штатов Томми Пола со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Их игра продолжалась 2 часа 18 минут.

Следующим оппонентом Медведева по теннисному корту станет американец Райли Опелка, который ранее одолел испанца Хауме Мунара.

Ранее Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Польши.

Видео: YT / Roland Garros