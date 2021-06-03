Теннисист Медведев вышел в третий раунд "Ролан Гаррос"

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в столице страны. Об этом пишет "РИА Новости".
25-летний россиянин обыграл в последнем матче спортсмена из Соединенных Штатов Томми Пола со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Их игра продолжалась 2 часа 18 минут.
Следующим оппонентом Медведева по теннисному корту станет американец Райли Опелка, который ранее одолел испанца Хауме Мунара.
Ранее Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Польши.
Видео: YT / Roland Garros
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