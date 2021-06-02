Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Польши

На гол Якуба Шверчока Россия ответила мячом Вячеслава Караваева.

Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Польши в товарищеском матче. Об этом пишет "РИА Новости". Матч проходил в рамках подготовки к чемпионату ЕВРО-2020 в Вроцлаве.

Игра закончилась со счетом 1:1. Команды забили по одному голу в ворота друг друга в первом тайме. На четвертой минуте отличился игрок польской команды Якуб Шверчок, на 21-й – футболист сборной России Вячеслав Караваев.

Отметим, 5 июня подопечные Станислава Черчесова проведут игру дома с командой Болгарии, а Польша сыграет с Исландией 8 июня.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная РФ встретится с футболистами Финляндии, Бельгии и Дании.

Ранее мы сообщали, что Дания не пустит российских болельщиков на матчи Евро-2020.

Видео: YouTube / SportObzor HD