"Вегас" разгромил "Сан-Хосе", Дорофеев набрал два очка

"Вегас" одержал разгромную победу над "Сан-Хосе" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегас" Павел Дорофеев был признан третьей звездой матча. Россиянин отметился голевыми передачами на Митчелла Марнера и Томаша Гертла. "Вегас" идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 44 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел в составе "Вегаса" 35 матчей, забросил 15 шайб и отдал 10 голевых передач. Форвард идет на шестом месте по набранным очкам среди игроков команды.

Видео: YouTube / Vegas Golden Knights