Гол и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Бостон"

Форвард набрал 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Монреаль" добился победы над "Бостоном" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Ти-Ди-Гарден" в Бостоне.

Форвард "Монреаля" Иван Демидов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Коулу Кофилду. "Монреаль" поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 45 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Демидов провел в составе "Монреаля" 37 матчей, забросил девять шайб и отдал 21 голевую передачу. Россиянин идет на четвертом месте среди всех игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / SPORTSNET