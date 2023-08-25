  1. Главная
Сегодня, 7:18
Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Вашингтон"

На счету россиянина 38 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали разгромную победу над "Вашингтоном" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться победы. Россиянин стал автором шестой заброшенной шайбы в пустые ворота хозяев. Он также отметился голевой передачей на Алекси Лафреньера. "Рейнджерс" идут на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 42 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел в составе "Рейнджерс" 38 матчей, забросил 14 шайб и отдал 24 голевые передачи. Форвард является лучшим игроком команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что "Коламбус" обыграл "Лос-Анджелес", Марченко забросил шайбу.

Видео: YouTube / New York Rangers

