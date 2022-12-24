"Коламбус" обыграл "Лос-Анджелес", Марченко забросил шайбу

Нападающий был признан третьей звездой матча.

"Коламбус" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев в третьем периоде встречи. "Коламбус" идет на 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 35 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел в составе "Коламбуса" 32 матча, забросил 11 шайб и отдал 16 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам в регулярном чемпионате.

Ранее мы сообщали, что шайба Мичкова помогла "Филадельфии" одолеть "Ванкувер".

Видео: YouTube / NHL