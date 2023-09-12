Шайба Мичкова помогла "Филадельфии" одолеть "Ванкувер"

Россиянин набрал 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" одержала победу над "Ванкувером" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Иксфинити Мобайл Арене" в Филадельфии.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором пятой шайбы в пустые ворота гостей в концовке третьего периода. "Филадельфия" поднялась на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 43 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел в составе "Филадельфии" 35 матчей во всех турнирах, забросил девять шайб и отдал 11 передач. Россиянин идет на пятом месте среди всех игроков команды по результативности.

Видео: YouTube / SPORTSNET