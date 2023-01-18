Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сент-Луис"

Россиянин набрал 45 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Сент-Луисом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Даррена Рэддиша и Оливера Бьеркстранда. "Тампа" одержала вторую подряд победу и поднялась на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 43 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 32 матча, забросил 13 шайб и отдал 32 голевые передачи. В гонке бомбардиров чемпионата россиянин идет на седьмом месте.

