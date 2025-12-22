Две передачи Сергачева принесли "Юте" победу над "Виннипегом"

На счету защитника 25 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" добился победы над "Виннипегом" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Защитник "Юты" Михаил Сергачев помог своей команде добиться победы. Россиянин оформил две голевые передачи на Александра Керфута и Клейтона Келлера. Последний забросил победную шайбу в ворота гостей в овертайме. "Юта" идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 39 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел в составе "Юты" 38 матчей, забросил четыре шайбы и отдал 21 голевую передачу. Защитник идет в топ-5 среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / Winnipeg Jets