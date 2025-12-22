Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" разгромить "Миннесоту"

Форвард набрал 21 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" добился разгромной победы над "Миннесотой" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Гранд Казино Арене" в Сент-Поле.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Брока Нельсона и Натана Маккиннона. "Колорадо" добился пятой подряд победы в чемпионате и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 59 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 27 матчей, забросил восемь шайб и отдал 13 голевых передач. Россиянин идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам.

Ранее мы сообщали, что передача Гаврикова принесла "Рейнджерс" победу над "Сент-Луисом".

Видео: YouTube / SPORTSNET