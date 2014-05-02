Передача Гаврикова принесла "Рейнджерс" победу над "Сент-Луисом"

Защитник набрал 14 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали победу над "Сент-Луисом" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Джея Ти Миллера, забросившего победную шайбу в овертайме. "Рейнджерс" идут на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 38 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел в составе "Рейнджерс" 36 матчей, забросил шесть голов и отдал восемь голевых передач. Защитник идет на восьмом месте среди игроков команды по набранным очкам.

Видео: YouTube / SPORTSNET