Гол и две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Коламбус"

Форвард идет на девятом месте в общем зачете бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Коламбус" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейшнвайд-Арене" в Коламбусе.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев в концовке третьего периода. Он также отметился голевыми передачами на Райана Хартмана и Мэтта Болдин. "Миннесота" одержала шестую подряд победу. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 35 матчей, забросил 22 матча и отдал 19 голевых передач. Форвард идет на девятом месте в общем зачете бомбардиров регулярного чемпионата.

Ранее мы сообщали, что шайба Дорофеева не помогла "Вегасу" уйти от поражения в игре с "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET