Шайба Дорофеева не помогла "Вегасу" уйти от поражения в игре с "Нью-Джерси"

Нападающий был признан второй звездой матча.

"Вегас" уступил "Нью-Джерси" по буллитам со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил единственную шайбу в ворота гостей в концовке третьего периода. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. В серии буллитов хоккеисты "Вегаса", включая Дорофеева, не смогли реализовать свои броски. Команда идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел в составе "Вегаса" 32 матча, забросил 14 шайб и отдал восемь голевых передач. Россиянин идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам в регулярном чемпионате.

Видео: YouTube / NHL