"Вегас" разгромил "Даллас" и вышел в финал Кубка Стэнли

Форвард Иван Барбашев отметился голевой передачей.

"Вегас" одержал разгромную победу над "Далласом" со счетом 6:0 в шестом матче финала Запада в плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Джонатана Маршессо, забросившего четвертую шайбу в ворота хозяев. "Вегас" выиграл серию со счетом 4:2 и вышел в финал турнира, где сыграет с "Флоридой".

В нынешнем плей-офф НХЛ Иван Барбашев провел 17 матчей, забросил шесть шайб и отдал девять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что сборная Канады выиграла ЧМ по хоккею.

Видео: YouTube / SPORTSNET