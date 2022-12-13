  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:01
107
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Вегас" разгромил "Даллас" и вышел в финал Кубка Стэнли

0 0

Форвард Иван Барбашев отметился голевой передачей.

"Вегас" одержал разгромную победу над "Далласом" со счетом 6:0 в шестом матче финала Запада в плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Джонатана Маршессо, забросившего четвертую шайбу в ворота хозяев. "Вегас" выиграл серию со счетом 4:2 и вышел в финал турнира, где сыграет с "Флоридой".

В нынешнем плей-офф НХЛ Иван Барбашев провел 17 матчей, забросил шесть шайб и отдал девять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что сборная Канады выиграла ЧМ по хоккею.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кубок стэнли, национальная хоккейная лига, плей-офф, хк вегас голден найтс, хк даллас старз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии