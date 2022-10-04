"Вегас" обыграл "Чикаго", Барбашев оформил дубль и две передачи

"Вегас" обыграл "Чикаго" со счетом 7:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.
Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев был признан первой звездой матча. Россиянин отметился дублем в ворота гостей. Он также отдал голевые передачи на Николаса Хага и Кигана Колесара.
В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 49 матчей и набрал 39 (18+21) очков.
Ранее мы сообщали, что четыре очка Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Филадельфией".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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