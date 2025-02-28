Четыре очка Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Филадельфией"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, включая победную шайбу в овертайме. Он также помог отличиться Филипу Томасино и Эрику Карлссону.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 51 матч и набрал 41 (12+29) очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET