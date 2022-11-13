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Шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Калгари"

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Форвард набрал 86 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Калгари" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 55 матчей и набрал 86 (27+59) очков.

Ранее мы сообщали, что "Лос-Анджелес" уступил "Ванкуверу", Гавриков отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк калгари флеймз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Статьи, Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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