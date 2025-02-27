"Лос-Анджелес" уступил "Ванкуверу", Гавриков отметился передачей

На счету защитника 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" проиграл "Ванкуверу" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков отметился голевой передачей. Он помог отличиться Адриану Кемпе, забросившему первую шайбу в ворота гостей. "Лос-Анджелес" по ходу встречи отыгрался со счета 0:2, но уступил в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 56 матчей и набрал 20 (3+17) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Тарасенко помогла "Детройту" обыграть "Миннесоту".

Видео: YouTube / SPORTSNET