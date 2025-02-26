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Шайба Тарасенко помогла "Детройту" обыграть "Миннесоту"

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На счету россиянина 24 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Детройт" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Детройта" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев в середине второго периода. "Детройт" проигрывал по ходу встречи со счетом 0:2, но смог добиться волевой победы.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 56 матчей и набрал 24 (8+16) очка.

Ранее мы сообщали, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 11 голов.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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