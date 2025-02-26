Овечкин сократил отставание от Гретцки до 11 голов

Форвард забросил шайбу в ворота "Калгари".

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари". Его команда уступила со счетом 1:3.

Россиянин был признан третьей звездой матча. На счету Овечкина 883 шайбы во всех матчах регулярного чемпионата. Он сократил отрыв до лидирующего Уэйна Гретцки до 11 голов.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 42 матча и набрал 47 (30+17) очков.

Ранее мы сообщали, что Канада выиграла Турнир четырех наций.

Видео: YouTube / SPORSNET