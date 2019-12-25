"Ведомости": власти откажутся от финансирования ВСМ Москва—Петербург

По состоянию на 1 февраля объем ФНБ составил 174 миллиарда долларов. По курсу на тот день эта сумма равнялась 13,6 триллиона рублей.

Стало известно 25 марта, что правительство намерено отказаться от финансирования проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург из Фонда национального благосостояния (ФНБ), передают "Ведомости" со ссылкой на два близких к правительству источника.

По словам источников, есть несколько причин отказа: подорожание импортных материалов, снижение платежеспособного спроса и ухудшением прогнозов по перевозкам, а также названо снижение технологических возможностей из-за санкционных ограничений на импорт. Сообщается, что в ближайшее время изменят финансовую модель реализации проекта, чтобы сделать проект актуальным в условиях санкционных ограничений.

По состоянию на 1 февраля объем ФНБ составил 174 миллиарда долларов. По курсу на тот день эта сумма равнялась 13,6 триллиона рублей.

Напомним, что активисты предлагают национализировать ТРЦ "Галерея" под вокзал для ВСМ. Мужчина возмущен тем, что ради строительства терминала могут снести исторические здания Кокоревских складов. Активист считает, что вместо их сноса лучше изъять Галерею и предоставить собственнику компенсацию. В качестве аргумента он привел приостановку деятельности некоторых российских компаний и пустующие площади.

Ранее президент РФ заявил, что запуск ВСМ сделает бессмысленным авиарейсы между Москвой и Петербургом.

Фото: ВКонтакте / ВСМ в Российской Федерации