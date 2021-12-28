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Активисты предлагают национализировать ТРЦ "Галерея" под вокзал для ВСМ
Сегодня, 8:32
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Активисты предлагают национализировать ТРЦ "Галерея" под вокзал для ВСМ

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Инициатор обращения считает, что торговый центр в таком случае принесет больше пользы.

Активист Центрального района Ярослав Костров предложил национализировать ТРЦ "Галерея" под размещение вокзала для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург. 

Мужчина возмущен тем, что ради строительства терминала могут снести исторические здания Кокоревских складов. Активист считает, что вместо их сноса лучше изъять Галерею и предоставить собственнику компенсацию. В качестве аргумента он привел приостановку деятельности некоторых российских компаний и пустующие площади. 

Костров собирает подписи горожан, чтобы затем представить обращение губернатору и министру транспорта. 

Некоторые петербуржцы инициативу не оценили и отметила, что методы не являются современными.

В случае строительства ВСМ добраться от столицы до города на Неве можно будет за 2,5 часа. 

Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге

Теги: всм, национализация, трц галерея
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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