Активисты предлагают национализировать ТРЦ "Галерея" под вокзал для ВСМ

Инициатор обращения считает, что торговый центр в таком случае принесет больше пользы.

Активист Центрального района Ярослав Костров предложил национализировать ТРЦ "Галерея" под размещение вокзала для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург.

Мужчина возмущен тем, что ради строительства терминала могут снести исторические здания Кокоревских складов. Активист считает, что вместо их сноса лучше изъять Галерею и предоставить собственнику компенсацию. В качестве аргумента он привел приостановку деятельности некоторых российских компаний и пустующие площади.

Костров собирает подписи горожан, чтобы затем представить обращение губернатору и министру транспорта.

Некоторые петербуржцы инициативу не оценили и отметила, что методы не являются современными.

В случае строительства ВСМ добраться от столицы до города на Неве можно будет за 2,5 часа.

Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге