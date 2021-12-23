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Президент РФ заявил, что запуск ВСМ сделает бессмысленным авиарейсы между Москвой и Петербургом

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Путин отметил, что нужно посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах.

Запуск высокоскоростной магистрали "Москва – Петербург" сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами. Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что именно поэтому проект важно оценить с экономической точки зрения.

Из центра Москвы в центр Петербурга – сколько там будет, три часа? А сейчас только в столице до аэропорта доехать иногда занимает полтора.

Владимир Путин, президент РФ

Путин отметил, что нужно посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. По его словам, в том же КНР с населением 1,5 миллиарда человек, ВМС долгое время были убыточными.

Ранее стоимость строительства ВСМ Москва – Петербург оценили в 1,39 трлн рублей.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

Теги: всм, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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