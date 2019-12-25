Стоимость строительства ВСМ Москва – Петербург оценили в 1,39 трлн рублей

По словам Киселевой, потребуется выделение средств ФНБ в объеме до 468 млрд рублей.

Во вторник, 14 декабря, в Минтрансе оценили стоимость строительства ВСМ Москва – Петербург в 1,39 трлн рублей. Об этом сообщила директор департамента финансов Минтранса Дарья Киселева.

По словам Киселевой, потребуется выделение средств ФНБ в объеме до 468 млрд рублей.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что строительство основного хода ВСМ Москва - Петербург все еще остается под вопросом. На сегодняшний день уже идет строительство входа в Москву, также будет начато строительство входа в Петербург.

Стало известно, что в Петербурге для ВСМ построят четыре остановки. Главным пересадочным пунктом станет Московский вокзал, где объединят три ветки метро – две существующие и одна планируемая. После Московского вокзала поезда будут останавливаться на "4-ом км" (остановка за Обводным каналом).

Фото: ВКонтакте / ВСМ в Российской Федерации