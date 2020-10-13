В Петербурге для ВСМ построят четыре остановки

Вокзал могут построить на Лиговском проспекте.

В Петербурге построят четыре остановки для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службе Смольного.

Главным пересадочным пунктом станет Московский вокзал, где объединят три ветки метро – две существующие и одна планируемая. После Московского вокзала поезда будут останавливаться на "4-ом км" (остановка за Обводным каналом). За ней следует "Обухово", последняя – "Кампус" в Пушкинском районе – рядом с запланированным кампусом СПбГУ.

В конце ноября в Смольном представили варианты размещения вокзала для ВСМ. Не исключено, что ради него могут снести склады на Лиговском проспекте. Речь идет о территории на Лиговском проспекте, 50 (между Лиговским и железнодорожными путями), на которой расположены склады Кокоревых. Именно на этом месте РЖД планирует построить новый вокзал.

Фото: Piter.TV