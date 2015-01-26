С января на остановках в Петербурге установили 576 информационных конструкций для пассажиров

Важное направление деятельности – установка информационных лайтпостеров.

С января в Петербурге установили порядка 600 информационных конструкций для пассажиров наземного транспорта. Об этом сообщили в городском комтрансе 12 сентября.

Работы проводились в рамках программы по модернизации транспортной инфраструктуры ГКУ "Организатор перевозок". Смонтировали 576 единиц нового оборудования на 320остановочных пунктах. Важное направление деятельности – установка информационных лайтпостеров.

На основе получаемого опыта эксплуатации и обратной связи от граждан конструкции лайтпостеров непрерывно совершенствуются. Так, в текущем году односторонний лайтпостер, монтируемый в заднюю стенку остановочного павильона, был модернизирован и получил более тонкий и эстетичный корпус по сравнению с предыдущими версиями. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга (носит иллюстративный характер)