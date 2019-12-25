На "Фрунзенской" завершили подготовительные работы к масштабной реконструкции

По плану, весной 2027 года вестибюль снова откроют для пассажиров.

В Петербурге завершён первый комплекс подготовительных мероприятий на станции метро "Фрунзенская", которая закрылась на реконструкцию в июне этого года.

Как сообщили в "Петербургском метрополитене", полностью демонтированы и перенесены инженерные сети, выполнено устройство котлована с использованием 175 буросекущих и 211 шпунтовых свай, укреплённых грунтовыми анкерами. Кроме того, смонтированы 208 буронабивных свай диаметром 1 метр, которые стали основой будущего сооружения. Сейчас строители заливают фундаментную плиту объёмом более 1200 кубометров, параллельно идёт ремонт наклонного хода и восстановление его гидроизоляции.

Особый акцент сделан на обновлении эскалаторов: для станции уже изготавливаются четыре современных подъёмника, их монтаж начнётся в начале 2026 года.

Реконструкция пройдёт в два этапа. На первом, рассчитанном на три года, планируется обновить вестибюль, наклонный ход и технические помещения. По плану, весной 2027 года вестибюль снова откроют для пассажиров. Второй этап займёт чуть больше двух лет и будет посвящён созданию Единого диспетчерского центра метрополитена — центра, который объединит управление движением поездов, электроснабжением, связью и эскалаторным хозяйством. Завершение всех работ запланировано на весну 2029 года.

Фото: Комитет по транспорту