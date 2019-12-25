"Вашингтон" вернул бумажные билеты в честь Овечкина

Они будут доступны только для членов программы болельщиков.

Хоккейный клуб "Вашингтон" вернул бумажные билеты на матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь форварда Александр Овечкина. Об этом сообщил портал RMNB.

Отмечается, что грядущий сезон НХЛ может стать последним для 39-летнего игрока. В связи с этим клуб решил вернуть бумажные билеты вместо электронных. Они будут доступны только для членов программы болельщиков. На каждом билете будут изображены Овечкин и некоторые его одноклубники.

Ранее мы сообщали, что НХЛ признала рекордный гол Овечкина лучшим в прошлом сезоне.

Фото: gettyimages.com