НХЛ признала рекордный гол Овечкина лучшим в прошлом сезоне

В апреле российский хоккеист побил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки.

Рекордный гол нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина лучшим в прошлом сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Напомним, 6 апреля российский хоккеист побил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В игре против "Айлендерс" Овечкин забросил свою 895-ю шайбу. Его команда уступила со счетом 1:4.

В минувшем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 65 матчей, забросил 44 шайбы и отдал 29 голевых передач.

