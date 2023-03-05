EA включила рекордный гол Овечкина в трейлер NHL 26

Релиз игры состоится 12 сентября.

Компания Electronic Arts представила новый трейлер хоккейного симулятора NHL 26. В ролике показали основы геймплея грядущей новинки.

Разработчики представили возможности функции ICE-Q 2.0, с помощью которой действия хоккеистов будут максимально приближены к их реальным версиям. В ролике показали момент с рекордным голом форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, который он забросил 6 апреля в матче против "Айлендерс". Релиз NHL 26 состоится 12 сентября.

Видео: YouTube / EA SPORTS NHL