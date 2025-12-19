"Вашингтон" уступил "Ванкуверу", Овечкин отдал голевую передачу

Россиянин набрал 43 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" проиграл "Ванкуверу" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Джастину Сурдифу, забросившему вторую шайбу в ворота хозяев. "Вашингтон" идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 51 матч, забросил 20 шайб и отдал 23 голевые передачи. Форвард идет на 53-м месте в рейтинге бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / NHL