"Вашингтон" уступил "Ванкуверу", Овечкин отдал голевую передачу

"Вашингтон" проиграл "Ванкуверу" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Джастину Сурдифу, забросившему вторую шайбу в ворота хозяев. "Вашингтон" идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 51 матч, забросил 20 шайб и отдал 23 голевые передачи. Форвард идет на 53-м месте в рейтинге бомбардиров чемпионата.
