Гол и передача Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Калгари"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" одержал победу над "Калгари" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев, а также помог отличиться Егору Чинахову. "Питтсбург" поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 59 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 34 матча, забросил 11 шайб и отдал 26 голевых передач. Россиянин идет на третьем месте среди игроков команды по набранным очкам.

Видео: YouTube / SPORTSNET