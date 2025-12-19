"Монреаль" обыграл "Миннесоту", Демидов набрал два очка

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Монреаль" добился победы над "Миннесотой" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов был признан третьей звездой матча. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Александра Каррье и Лэйна Хатсона. "Монреаль" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 63 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Демидов провел за "Монреаль" 50 матчей, забросил 11 шайб и отдал 32 голевые передачи. Россиянин лидирует в гонке новичков лиги.

Видео: YouTube / SPORTSNET