Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сан-Хосе"

Россиянин вышел на третье место в рейтинге бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.

"Тампа" обыграла "Сан-Хосе" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин оформил три голевые передачи. Он помог Брэндону Хагелю оформить дубль. "Тампа" вернулась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 66 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 44 матча, забросил 24 шайбы и отдал 49 голевых передач. Россиянин вышел на третье место в рейтинге бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / SPORTSNET