Оба вратаря получили по семь минут штрафа за драку.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский подрался с вратарем "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел в третьем периоде встречи. "Сан-Хосе" одержал победу со счетом 4:1. В момент стычки между игроками обеих команд российский вратарь вступил в драку со своим коллегой. Оба сорвали друг с друга маски и обменялись ударами, после чего упали на лед. Вратарям дали по семь минут штрафа.

В нынешнем сезоне НХЛ Сергей Бобровский провел 34 матча, в которых пропустил 103 шайбы. Он также одержал 19 побед и отыграл три встечи без пропущенных голов.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Свечникова принесли "Каролине" победу над "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET