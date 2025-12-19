  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:57
62
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Бобровский подрался с вратарем "Сан-Хосе"

0 0

Оба вратаря получили по семь минут штрафа за драку.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский подрался с вратарем "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел в третьем периоде встречи. "Сан-Хосе" одержал победу со счетом 4:1. В момент стычки между игроками обеих команд российский вратарь вступил в драку со своим коллегой. Оба сорвали друг с друга маски и обменялись ударами, после чего упали на лед. Вратарям дали по семь минут штрафа.

В нынешнем сезоне НХЛ Сергей Бобровский провел 34 матча, в которых пропустил 103 шайбы. Он также одержал 19 побед и отыграл три встечи без пропущенных голов.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Свечникова принесли "Каролине" победу над "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: драка, национальная хоккейная лига, сергей бобровский, хк сан-хосе шаркс, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии