Гол и передача Свечникова принесли "Каролине" победу над "Баффало"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Каролина" одержала победу над "Баффало" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей, а также отметился голевой передачей на Сета Джарвиса. "Каролина" вернулась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 66 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 50 матчей, забросил 17 шайб и отдал 25 голевых передач. Россиянин идет на втором месте по набранным очкам в чемпионате среди игроков команды.

Видео: YouTube / SPORTSNET