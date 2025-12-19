Дубль Тарасенко помог "Миннесоте" обыграть "Торонто"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Миннесота" одержала победу над "Торонто" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Форвард "Миннесоты" Владимир Тарасенко был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также помог отличиться Маркусу Фолиньо. "Миннесота" идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда набрала 65 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел в составе "Миннесоты" 43 матча, забросил 11 шайб и отдал 15 голевых передач. Россиянин идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / SPORTSNET