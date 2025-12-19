Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Даллас"

Хоккеист набрал 70 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Даллас" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал голевую передачу на Брэндона Хагеля, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев. "Тампа" вернулась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 64 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 43 матча, забросил 24 шайбы и отдал 46 голевых передач. Россиянин идет на четвертом месте в гонке бомбардиров чемпионата.

