Гол и передача Подколзина помогли "Эдмонтону" разгромить "Сент-Луис"

Россиянин набрал 23 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Эдмонтон" одержал разгромную победу над "Сент-Луисом" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плейс" в Эдмонтоне.

Форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Зака Хаймана. "Эдмонтон" идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 58 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Василий Подколзин провел в составе "Эдмонтона" 50 матчей, забросил 12 шайб и отдал 11 голевых передач. Россиянин идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / SPORTSNET